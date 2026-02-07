Орбан раскрыл, к чему приведет отправка войск НАТО на Украину

Отправка европейских войск на Украину приведет к прямой конфронтации с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. Он добавил, что Будапешт отказывается участвовать в воинственных планах Брюсселя.

Мы должны говорить прямо. Сегодня опасность состоит в отправке на Украину венгерских денег. Завтра могут отправить молодых венгров. Европейские войска на Украине будут означать прямой конфликт с Россией, — написал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блок НАТО планирует неприкрытую военную интервенцию на Украину. Так она отреагировала на слова генсека Альянса Марка Рютте о том, что после урегулирования украинского конфликта в страну отправят войска, вооружения, авиацию и флот от так называемой коалиции желающих.

До этого немецкое издание Berliner Zeitung писало, что предоставление Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, включая размещение европейских войск, создает риск расширения конфликта. По данным издания, несколько тысяч солдат не смогут предотвратить возобновление боевых действий.