Тишковец раскрыл, сколько осадков выпало в Подмосковье за ночь

Не менее 30% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье в ночь на 26 декабря, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что больше всего снега зафиксировали в Клину.

В Подмосковье больше всего твердых осадков зафиксировано в Клину, 14 миллиметров, или 30% месячной нормы, — сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что высота снежного покрова в Подмосковье местами составляет восемь сантиметров. Он добавил, что в Москве выпало 18% месячной нормы осадков, сугробы достигли почти пяти сантиметров.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе на Новый год ожидаются снегопады и морозы. По его словам, на праздничные каникулы также прогнозируется зимняя погода.

До этого Тишковец сообщил о самой морозной ночи в Московском регионе с начала зимы. Он отметил, что местами столбики термометров опускались ниже минус 20 градусов. Утром 24 декабря на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура минус 16,4 градуса. В некоторых районах Подмосковья подморозило до минус 23,7 градуса.