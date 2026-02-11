Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 13:58

Эксперт назвал алгоритм действий при резком росте платежей за ЖКУ

Эксперт по ЖКХ Бондарь: при росте платежей за ЖКУ требуйте детальный расчет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Получив квитанцию ЖКХ с завышенной, по мнению жильца, суммой, не стоит паниковать или выяснять отношения по телефону. Самый эффективный способ — письменный запрос в управляющую компанию, рассказал NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, заявление подается в двух экземплярах, один из которых остается на руках у заявителя.

Никаких звонков. Первым делом необходимо направить в УК заявление с просьбой предоставить детализацию начислений. В документе следует указать, какие объемы ресурсов взяты за основу, какие тарифы применялись, а также проводилась ли корректировка за прошлые периоды и на каком основании. Заявление подается в двух экземплярах, один из которых остается у вас с отметкой о принятии, либо обращение через мобильное приложение «Госуслуги.Дом», — сказал Бондарь.

По словам эксперта, управляющая компания обязана ответить в течение 10 рабочих дней. Практика показывает: уже на этом этапе часто выясняется, что в начислениях произошла техническая ошибка, и вопрос решается без дальнейших разбирательств.

Если ответ не поступил или не содержит внятных объяснений, эксперт посоветовал обращаться в Государственную жилищную инспекцию. К жалобе необходимо приложить копию квитанции и копию запроса вместе с ответом УК. ГЖИ проведет проверку и, в случае выявления нарушений, выдаст предписание о перерасчете, отметил Бондарь.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки тарифов на электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на предмет экономической обоснованности. Поводом для контрольно-надзорных мероприятий стали публикации в СМИ и обращения граждан.

ЖКХ
ЖКУ
коммунальные услуги
платежи
