Военный самолет России впервые прилетел в Венесуэлу после захвата Мадуро FlightWatcher сообщил о прибытии Ил-62М Минобороны России в Каракас

Российский военно-транспортный самолет Ил-62М впервые совершил рейс в Венесуэлу после инцидента с задержанием президента страны Николаса Мадуро, сообщил авиационный аккаунт FlightWatcher в соцсети X. Борт с регистрационным номером RA-86495 приземлился в столице страны Каракасе 4 февраля.

Воздушное судно принадлежит 223-му летному отряду Министерства обороны России. По данным мониторингового ресурса, самолет находился в венесуэльской столице почти неделю. Ил-62М вылетел из Каракаса 11 февраля.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало три лицензии, снимающие часть ограничений с правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA по операциям, связанным с поставками в страну товаров и технологий для добычи нефти и газа. При этом постановления запрещают проводить любые сделки с Россией или подконтрольными ей организациями.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена прояснить с США ситуацию по поводу венесуэльской нефти. Он отметил, что у Москвы есть собственные инвестиции и проекты в латиноамериканской стране.