11 февраля 2026 в 12:48

Песков заявил о планах разговора с США по венесуэльской нефти

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Россия намерена прояснить с США ситуацию по поводу венесуэльской нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал запрет Вашингтона на сделки по данному ресурсу с Москвой и Пекином, передает РИА Новости.

Это достаточно новые решения. Но мы, безусловно, будем использовать имеющиеся каналы общения с американцами с тем, чтобы прояснить ситуацию. У нас есть наши инвестиции в Венесуэле, есть наши долгосрочные проекты, есть заинтересованность венесуэльских партнеров и наша заинтересованность, — сказал Песков.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало три лицензии, снимающие часть ограничений с правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA по операциям, связанным с поставками в страну товаров и технологий для добычи нефти и газа. При этом постановления запрещают проводить любые сделки с Россией или подконтрольными ей организациями.

Прежде кубинский лидер Мигель Диас-Канель ответил на слова президента США Дональда Трампа о прекращении поставок энергии из Венесуэлы, заявив, что Куба не представляет угрозы для Штатов. Он также назвал действия американского президента продолжением агрессивной политики Вашингтона.

