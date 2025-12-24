Новый год-2026
24 декабря 2025 в 08:46

Москва пережила самую морозную ночь с начала зимы

Тишковец: температура опускалась ниже минус 20 градусов в Московском регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Московском регионе прошла самая морозная ночь с начала зимы, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что местами столбики термометров опускались ниже минус 20 градусов.

В столице нашей Родины минувшая ночь стала самой морозной этой зимой, — сказал Тишковец.

Синоптик рассказал, что утром 24 декабря на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура минус 16,4 градуса. В некоторых районах Подмосковья подморозило до 23,7 градуса. Тишковец добавил, что в Московском регионе из-за влияния антициклона малооблачно, без осадков. Скорость ветра составляет 3 м/с, влажность — 84%.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области до 24 декабря объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Местным жителям рекомендовали проявлять повышенную осторожность при передвижении на личном и общественном транспорте.

До этого Тишковец заявил, что в Москве в канун Нового года могут сформироваться снежные сугробы. По его прогнозам, в последние дни декабря в столицу прорвется снежный циклон, который и принесет сильные осадки.

