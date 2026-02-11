Лавров раскрыл, чего Россия ждет от возобновления диалога с США Лавров: Россия рассчитывает на значимые результаты возобновления диалога с США

Россия рассчитывает, что возобновившийся диалог с Соединенными Штатами позволит достичь весомых результатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В первую очередь, Москва заинтересована во взаимовыгодных экономических проектах, передает корреспондент NEWS.ru.

Пока зримых практических результатов мы не наблюдаем, ну, кроме того, что мы неоднократно приветствовали возобновление диалога в самых разных форматах — не только по Украине, но и по вопросам двусторонних отношений, — уточнил глава МИД РФ.

Дипломат подчеркнул, что диалог между Москвой и администрацией президента США Дональда Трампа уже давно назрел. Министр также обратил внимание на то, что внешнеполитический курс России останется неизменным независимо от внешнего давления. По его словам, ни угрозы, ни шантаж никак на него не повлияют.

В ходе выступления на Правительственном часе Лавров также заявил, что Россия будет отстаивать права Крыма и Донбасса. Он обратил внимание, что выступающие за мир и порядок, основанный на западных правилах, применяют откровенно двойные стандарты. В качестве примера он привел ситуацию с Гренландией.