Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 13:51

Лавров раскрыл, чего Россия ждет от возобновления диалога с США

Лавров: Россия рассчитывает на значимые результаты возобновления диалога с США

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия рассчитывает, что возобновившийся диалог с Соединенными Штатами позволит достичь весомых результатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В первую очередь, Москва заинтересована во взаимовыгодных экономических проектах, передает корреспондент NEWS.ru.

Пока зримых практических результатов мы не наблюдаем, ну, кроме того, что мы неоднократно приветствовали возобновление диалога в самых разных форматах — не только по Украине, но и по вопросам двусторонних отношений, — уточнил глава МИД РФ.

Дипломат подчеркнул, что диалог между Москвой и администрацией президента США Дональда Трампа уже давно назрел. Министр также обратил внимание на то, что внешнеполитический курс России останется неизменным независимо от внешнего давления. По его словам, ни угрозы, ни шантаж никак на него не повлияют.

В ходе выступления на Правительственном часе Лавров также заявил, что Россия будет отстаивать права Крыма и Донбасса. Он обратил внимание, что выступающие за мир и порядок, основанный на западных правилах, применяют откровенно двойные стандарты. В качестве примера он привел ситуацию с Гренландией.

США
Россия
МИД РФ
Сергей Лавров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры задержания стрелка из Анапы
Королевская семья Британии: новости, секретный выезд Миддлтон из страны
Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?
Появилось видео с места ЧП в Анапе
Пожар в частном доме унес жизни двоих человек
Посольство России оценило возможность поставок топлива на Кубу
Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии
«Пусть ему там будет весело жить»: петербуржцы обрушились на убийцу ребенка
Неизвестный открыл огонь рядом с техникумом в Анапе, ранив двух человек
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российский паспорт
Мама Гуменника оценила выступление сына на Олимпиаде
Директор заповедника рассказал, как зимует сибирская отшельница Лыкова
«Европа проснулась»: Лавров рассказал о сигналах из ЕС
Военный самолет России впервые прилетел в Венесуэлу после захвата Мадуро
IT-эксперт назвал ключевую особенность 5G
Лавров предостерег США от вмешательства в отдаленные регионы
Что будет с рублем? Курс сегодня, 11 февраля, что с долларом, евро и юанем
Смерть на похоронах, удары по двум АЭС, 300 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 11 февраля
Лавров обозначил позицию России в отношении Европы
Эксперт назвал алгоритм действий при резком росте платежей за ЖКУ
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.