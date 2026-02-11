Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 12:47

Лавров объяснил, почему Россия будет отстаивать права Крыма и Донбасса

Лавров: Россия будет отстаивать права Крыма и Донбасса

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия будет отстаивать права Крыма и Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, речь идет о защите правды. Лавров обратил внимание, что выступающие за мир и порядок, основанный на западных правилах, применяют откровенно двойные стандарты. В качестве примера дипломат привел ситуацию с Гренландией и право гренландцев на самоопределение.

Право народов Крыма, Донбасса, Новороссии на определение своей судьбы в единстве с Россией по-прежнему отрицается. Мы с такой извращенной, откровенно предвзятой логикой категорически не согласны и будем отстаивать правду, — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что ВСУ будут вытеснены из той части Донбасса, которую еще занимают. По его словам, если вначале президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не намерен отдавать «ни пяди земли», то к завершению конфликта он останется без Донбасса.

Также Лавров обвинил Европу и Киев в попытках «изнасилования» американской инициативы по восстановлению мира на Украине. По его словам, у Вашингтона была такая попытка в тех документах, которые после встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже «плавали» в самых разных вариантах.

Сергей Лавров
Донбасс
Крым
права
Россия
