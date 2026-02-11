Зимняя Олимпиада — 2026
«Угрозы, шантаж, давление»: Лавров о попытках Запада повлиять на курс РФ

Лавров: угрозы и шантаж не повлияют на внешнеполитический курс России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Внешнеполитический курс России останется неизменным независимо от внешнего давления, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме. По словам дипломата, которые передает корреспондент NEWS.ru, ни угрозы, ни шантаж никак не повлияют на политику РФ.

Наш внешнеполитический курс, не обусловленный электоральными циклами и личными предпочтениями, будет и далее носить предсказуемый долгосрочный характер. Угрозы, шантаж, давление — от кого бы они ни исходили — на него не повлияют, — сказал он.

Лавров отметил масштаб задач, поставленных президентом перед МИД, и заверил, что ведомство продолжит их выполнять. Он поблагодарил депутатов за поддержку и товарищеское взаимодействие по всем направлениям внешней политики.

Министр в ходе выступления также подчеркнул, что Россия будет отстаивать права Крыма и Донбасса. По его словам, речь идет о защите правды. Лавров обратил внимание, что выступающие за мир и порядок, основанный на западных правилах, применяют откровенно двойные стандарты. В качестве примера дипломат привел ситуацию с Гренландией и право гренландцев на самоопределение.

