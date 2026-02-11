Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 13:52

Украина может решиться на важный шаг для переговоров с Россией

Times of Ukraine: Киев может отправить делегацию на переговоры в Москву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина рассматривает возможность направить делегацию для переговоров по урегулированию конфликта в Москву, сообщает Times of Ukraine. По информации издания, такой вариант рассматривается для ускорения мирного процесса.

Украинскую делегацию отправят прямо <...> в Москву, чтобы ускорить переговоры: из наших источников стало известно, что рассматривается такой вариант, — говорится в сообщении.

Гарантами безопасности могут выступить спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Как уточнило издание, делегацию планируется забрать в Польше и на самолете доставить в аэропорт Внуково.

4–5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первая встреча состоялась там же 23–24 января. Оба раунда проходили в закрытом формате без присутствия прессы.

Ранее американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина сможет оправиться только в случае капитуляции перед Москвой. По его словам, европейская помощь неэффективна, а единственное жизнеспособное будущее для страны связано со свержением нынешнего киевского правительства и восстановлением страны по российским стандартам.

