11 февраля 2026 в 11:23

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве с 12 по 13 февраля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за надвигающегося снегопада, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Синоптики отметили, что предупреждение будет действовать с 09:00 12 февраля до 09:00 13 февраля по московскому времени.

Днем в четверг, 12 февраля, а также в ночь на пятницу ожидается снег, местами по области сильный снег, также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, образование гололедицы на дорогах, — сообщили в исследовательском центре.

В системе штормовых оповещений желтый цвет означает средний уровень опасности погодных явлений.

Причиной непогоды станет приход теплого атлантического воздуха, который принесет не только осадки, но и оттепель. Температура в Москве 12 февраля составит от -3 до -1 градуса, а в области от -6 до -1 градуса. 13 февраля воздух может прогреться до 3 градусов выше нуля. Синоптики не исключают, что в столичном регионе пройдет первый в 2026 году дождь.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что климатическая весна, характеризующаяся устойчивым повышением среднесуточной температуры выше нуля, предположительно, начнется в Москве 21 марта. По его словам, говорить о наступлении метеорологической весны преждевременно, пока снег в столице не растает окончательно.

