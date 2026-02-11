IT-эксперт назвал ключевую особенность 5G

Технология 5G будет применяться в основном для крупных городов и промышленных кластеров, заявил NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов, комментируя новость о запланированном запуске пятого поколения связи одним из российских операторов. По его словам, для формирования требуемой зоны покрытия необходимо множество базовых станций.

При использовании 5G речь идет о более коротких, но высокочастотных волнах, которые способны передавать трафик кратно выше. Скорость увеличивается до такой степени, что фильм в разрешении 4К скачивается в течение 10–20 секунд. Но по мере ускорения возникают проблемы: чем короче волна, тем меньше у нее проходная способность через препятствия. Качество увеличивается, но уменьшается зона покрытия. Поэтому для того чтобы 5G работал в какой-то зоне, необходимо большое количество базовых станций. В связи с этим технология будет применяться в основном для промышленных кластеров и крупных городов, — поделился Мясоедов.

Он добавил, что обеспечение отдаленных регионов России покрытием 5G является сложной задачей. По словам эксперта, для этого потребуется больше станций и источников электроэнергии. Мясоедов пояснил, что это заметно скажется на стоимости интернета.

Ранее экс-советник президента РФ по интернету Герман Клименко заявил, что полностью отключить Россию от глобального интернета можно «легко и непринужденно». По его словам, в случае необходимости предпосылок для этого не будет.