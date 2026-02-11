Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 14:04

IT-эксперт назвал ключевую особенность 5G

IT-эксперт Мясоедов: 5G подойдет только для крупных городов и промкластеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Технология 5G будет применяться в основном для крупных городов и промышленных кластеров, заявил NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов, комментируя новость о запланированном запуске пятого поколения связи одним из российских операторов. По его словам, для формирования требуемой зоны покрытия необходимо множество базовых станций.

При использовании 5G речь идет о более коротких, но высокочастотных волнах, которые способны передавать трафик кратно выше. Скорость увеличивается до такой степени, что фильм в разрешении 4К скачивается в течение 10–20 секунд. Но по мере ускорения возникают проблемы: чем короче волна, тем меньше у нее проходная способность через препятствия. Качество увеличивается, но уменьшается зона покрытия. Поэтому для того чтобы 5G работал в какой-то зоне, необходимо большое количество базовых станций. В связи с этим технология будет применяться в основном для промышленных кластеров и крупных городов, — поделился Мясоедов.

Он добавил, что обеспечение отдаленных регионов России покрытием 5G является сложной задачей. По словам эксперта, для этого потребуется больше станций и источников электроэнергии. Мясоедов пояснил, что это заметно скажется на стоимости интернета.

Ранее экс-советник президента РФ по интернету Герман Клименко заявил, что полностью отключить Россию от глобального интернета можно «легко и непринужденно». По его словам, в случае необходимости предпосылок для этого не будет.

интернет
Россия
провайдеры
технологии
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские спецслужбы оказались причастны к покушению на Алексеева
Лидер одной из стран СНГ не примет участия в первом заседании Совета мира
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В российском регионе обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Пособник покушения на замглавы ГРУ сделал неожиданное заявление в суде
В Екатеринбурге полиция обнаружила семерых детей-маугли в доме без мебели
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.