«Легко»: экс-советник Путина об отключении РФ от глобального интернета

Полное отключение России от глобального интернета можно устроить «легко и непринужденно», заявил NEWS.ru экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, никаких предпосылок к этому не будет. Он также заверил, что «белые списки» не являются предвестником блокировки.

Когда начинают говорить: «Гера, „белый список“ — это катастрофа», имея ввиду, что нас скоро отключат от глобального интернета, мне, честно говоря, кажется, что это глупо. Полное отключение можно устроить легко и непринужденно. Если вдруг это случится, то никаких предпосылок не будет. Это будет как ведро воды на голову, — сказал Клименко.

Ранее он заявлял, что сейчас все страны стремятся к децентрализации в онлайн-пространстве, и Россия тоже идет по этому пути. По словам Клименко, сейчас все строят «виртуальные таможни». Однако он отметил, что на данный момент у России нет собственных технологий для этого. К тому же на этот процесс очень сильно влияют санкции, заключил Клименко.