Экс-советник Путина оценил шансы закрытия русского интернета, как в Китае

Сейчас все страны стремятся к децентрализации в онлайн-пространстве, и Россия тоже идет по этому пути, заявил NEWS.ru экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко. Так он ответил на вопрос о том, будет ли в России закрытый интернет, как в Китае. По его словам, сейчас все строят «виртуальные таможни».

Есть модное слово из сферы криптовалют — децентрализация. Так вот мир идет именно к этому и в онлайн-пространстве. Сперва все объединились, сейчас все дружно разъединяются и строят друг с другом, условно говоря, виртуальные таможни. У нас такой же путь, я думаю, неизбежен, — сказал Клименко.

Однако он отметил, что на данный момент у России нет собственных технологий для этого. К тому же, на этот процесс очень сильно влияют санкции, заключил Клименко.

Ранее член Общественного совета при Росавиации и гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев заявил, что он против подключения интернета в самолетах. Это, по его словам, может представлять угрозу для безопасности полета.