Раскрыты детали смерти дочери Томми Ли Джонса в люксовом отеле

Фото: AdMedia/Global Look Press
На теле дочери актера Томми Ли Джонса Виктории, которую нашли в люксовом отеле Сан-Франциско, не нашли травм, которые могли бы указывать на насильственный характер смерти, передает Daily Mail со ссылкой на источник. Полиция также не обнаружила следов наркотических веществ или признаков самоубийства.

Признаков насильственной смерти, таких как травмы на теле, не обнаружено, и полиция не нашла на месте происшествия никаких принадлежностей для употребления наркотиков, — сказано в материале.

Ранее сосед покойного 60-летнего американского актера Питера Грина, который сыграл в фильме «Маска» с Джимом Керри, обнаружил на его двери странную записку. Она содержала отсылку к ирландско-американской банде, действовавшей в 70–80-х годах. В то же время полиция не выявила признаков насильственной смерти.

До этого на 92-м году жизни умер южнокорейский актер Юн Иль Бон. Он родился в 1934 году и начал свою кинокарьеру еще в детском возрасте. Он сыграл более чем в 100 картинах. В число самых известных его работ входят ленты «Шестеро убийц», «Верность» и «Возвращение к звездам».

