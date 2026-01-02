Раскрыты детали смерти дочери Томми Ли Джонса в люксовом отеле Полиция не нашла на теле дочери Томми Ли Джонса признаков убийства

На теле дочери актера Томми Ли Джонса Виктории, которую нашли в люксовом отеле Сан-Франциско, не нашли травм, которые могли бы указывать на насильственный характер смерти, передает Daily Mail со ссылкой на источник. Полиция также не обнаружила следов наркотических веществ или признаков самоубийства.

Признаков насильственной смерти, таких как травмы на теле, не обнаружено, и полиция не нашла на месте происшествия никаких принадлежностей для употребления наркотиков, — сказано в материале.

