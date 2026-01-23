Европейская страна обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы Сийярто: Зеленский вмешивается в выборы в Венгрии ради денег для Киева

Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки повлиять на предвыборную кампанию в Венгрии, заявил в соцсетях министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто. По его словам, целью украинского главы является приход к власти в Будапеште оппозиционного правительства, которое согласится на финансирование Киева.

На кону выборы, и венгерский народ сможет 12 апреля сказать, хотят ли они мира или войны, и позволят ли они президенту Зеленскому забрать их деньги для поддержания коррумпированного украинского режима, — сказал Сийярто.

Министр также предположил, что в этих действиях Зеленского поддерживают «брюссельские союзники». По словам главы МИД, пока у власти находится его правительство, Венгрия не будет вовлечена в военный конфликт и не станет перечислять средства украинскому руководству.

Ранее Сийярто заявил, что Украина оказывает давление на Венгрию и вмешивается в ее внутренние дела. Так он прокомментировал вызов венгерского посла в украинский МИД и ограничения для чиновников на поездки в Закарпатье.