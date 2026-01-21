Венгрия обвинила Киев в грубом вмешательстве во внутренние дела Сийярто: Киев вмешался во внутренние дела Венгрии, вызвав посла в свой МИД

Украина оказывает давление на Венгрию и вмешивается в ее внутренние дела, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в эфире телеканала М1. Так он прокомментировал вызов венгерского посла в украинский МИД и ограничения для чиновников на поездки в Закарпатье.

По словам министра, украинская сторона вызвала посла, чтобы выразить протест против венгерской петиции. Этот документ направлен против выделения Украине крупной финансовой помощи от ЕС.

Мы считаем это крайне грубым вмешательством во внутренние дела Венгрии. У нас есть право самостоятельно решать, на что должны быть потрачены деньги венгерского народа. Мы не согласны отправлять деньги венгерского народа на Украину, — сказал Сийярто.

Глава МИД также осудил ограничения на поездки венгерских чиновников в Закарпатье. Он считает, что Киев таким образом хочет помешать контактам с венгерской общиной в этом регионе.

Ранее Сийярто заявил, что отказу Украины от вступления в НАТО не нужно придавать значения. По его словам, в любом случае такая цель Киева выглядела недостижимой, против этого возражали многие члены Альянса.