Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 21:15

В Венгрии высказались об отказе Киева от вступления в НАТО

Сийярто: отказу Киева от вступления в НАТО не нужно придавать значения

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Отказу Украины от вступления в НАТО не нужно придавать значения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в любом случае такая цель Киева выглядела недостижимой, против этого возражали многие члены Альянса, передает ТАСС.

Всем ясно, что мы очень далеки от какого-либо консенсуса по этому вопросу в НАТО, поэтому членство Украины в НАТО было на повестке дня только самой Украины. Но это не имеет никакого значения, потому что не она принимает решение по этому вопросу, — заявил министр.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт полностью поддерживает переговоры России и США по Украине и верит в мирное разрешение конфликта. Министр назвал план американского президента Дональда Трампа «лучом надежды».

До этого Сийярто заявил, что ЕС не поднимает вопрос о коррупции на Украине из-за аналогичных проблем в Брюсселе. Он также возложил ответственность за значительный ущерб Европе на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Украина
НАТО
Венгрия
Петер Сийярто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госбюджет-2026: сколько потратят на СВО, социалку, медицину и образование
Пожилой пациентке из Великого Новгорода ошибочно удалили здоровый орган
В Белом доме объяснили причину скандальной перепалки Трампа и Зеленского
На Украине раскрыли, чем США грозят Зеленскому
Власти Крыма продали порт в Евпатории за 193 млн рублей
Огромное нашествие муравьев настигло россиян в пятизвездочном отеле
СК разбирается в обстоятельствах смерти четырехлетней девочки в больнице
Центр Москвы и МКАД превратились в одну сплошную пробку
В европейской стране хотят приравнять украинцев к другим иностранцам
Никакой Долиной и победа Лурье. Певицу выселят из квартиры в Хамовниках?
«Сезон охоты»: эксперт раскрыл, чем обернется иск ЦБ к Euroclear для ЕС
Юрист объяснил, за что россиян могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Миллиардер из Петербурга хочет купить заброшенный финский аутлет
В Венгрии высказались об отказе Киева от вступления в НАТО
Как правильно загадывать желания: чтобы мечты сбывались, а не разбивались
До 5 млн. Новое повышение утильсбора с 1 января: раскладка по тарифам
Военэксперт высказал подозрения в связи с атакой на Новороссийск
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит настоящая русская зима
Назван главный претендент на приобретение иностранных активов ЛУКОЙЛа
Суд подтвердил законность изъятия стратегических портов на Кубани
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.