В Венгрии высказались об отказе Киева от вступления в НАТО

В Венгрии высказались об отказе Киева от вступления в НАТО Сийярто: отказу Киева от вступления в НАТО не нужно придавать значения

Отказу Украины от вступления в НАТО не нужно придавать значения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в любом случае такая цель Киева выглядела недостижимой, против этого возражали многие члены Альянса, передает ТАСС.

Всем ясно, что мы очень далеки от какого-либо консенсуса по этому вопросу в НАТО, поэтому членство Украины в НАТО было на повестке дня только самой Украины. Но это не имеет никакого значения, потому что не она принимает решение по этому вопросу, — заявил министр.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт полностью поддерживает переговоры России и США по Украине и верит в мирное разрешение конфликта. Министр назвал план американского президента Дональда Трампа «лучом надежды».

До этого Сийярто заявил, что ЕС не поднимает вопрос о коррупции на Украине из-за аналогичных проблем в Брюсселе. Он также возложил ответственность за значительный ущерб Европе на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.