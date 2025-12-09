ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 14:33

В Венгрии оценили переговоры России и США по Украине

Сийярто: переговоры России и США могут привести к миру на Украине

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Венгрия полностью поддерживает переговоры между Россией и США по урегулированию кризиса на Украине и верит, что они увенчаются миром, заявил на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, в Будапеште рассматривают обсуждаемый сейчас мирный план как «луч надежды», сообщает ТАСС.

Тот мирный план, который сейчас обсуждается, мы рассматриваем как важный луч надежды. И абсолютно полностью поддерживаем российско-американские переговоры на эту тему. Мы уверены, что российско-американский диалог приведет к миру, — сказал Сийярто.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что на сегодняшний день Россия занимает более сильную переговорную позицию, чем Украина. По словам американского лидера, у него нет никаких сомнений насчет этого.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Вашингтоном в вопросе украинского урегулирования. По его словам, российская сторона ждет итогов обсуждения мирного плана США с Киевом.

