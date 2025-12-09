На сегодняшний день Россия занимает более сильную переговорную позицию, чем Украина, такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос газеты Politico. По словам американского лидера, у него нет никаких сомнений насчет этого.

Ну насчет этого нет сомнений. У России есть преимущество, — ответил Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Вашингтоном в вопросе украинского урегулирования. По его словам, российская сторона ждет итогов обсуждения мирного плана США с Киевом.

Вместе с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил попытки США содействовать разрешению украинского конфликта. Глава республики также считает, что Трамп искренне стремится к прекращению боевых действий.

До этого аналитики газеты The Telegraph заявили, что мирный план США оказался под угрозой из-за украинского президента Владимира Зеленского. Они отметили, что причиной этого стали заявления политика об отказе Киева идти на уступки по вопросу территорий.