09 декабря 2025 в 14:25

«Нет сомнений»: Трамп ответил, чья переговорная позиция сильнее

Трамп признал, что переговорная позиция России сильнее украинской

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/White House/Global Look Press
На сегодняшний день Россия занимает более сильную переговорную позицию, чем Украина, такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос газеты Politico. По словам американского лидера, у него нет никаких сомнений насчет этого.

Ну насчет этого нет сомнений. У России есть преимущество, — ответил Трамп.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Вашингтоном в вопросе украинского урегулирования. По его словам, российская сторона ждет итогов обсуждения мирного плана США с Киевом.

Вместе с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил попытки США содействовать разрешению украинского конфликта. Глава республики также считает, что Трамп искренне стремится к прекращению боевых действий.

До этого аналитики газеты The Telegraph заявили, что мирный план США оказался под угрозой из-за украинского президента Владимира Зеленского. Они отметили, что причиной этого стали заявления политика об отказе Киева идти на уступки по вопросу территорий.

