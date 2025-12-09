ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 11:57

В Европе рассказали, какие слова Зеленского могут сорвать мирный план США

Telegraph: заявления Зеленского по вопросу территорий могут сорвать план США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Мирный план США оказался под угрозой из-за украинского президента Владимира Зеленского, сообщила газета The Telegraph. В издании отметили, что причиной этого стали заявления Зеленского об отказе Киева идти на уступки по вопросу территорий.

Мирный план Трампа на грани срыва после того, как Зеленский заявил, что Украине не обязана отказываться от территории, — говорится в сообщении.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что окружение Зеленского боится устойчивого урегулирования конфликта на Украине. Это объясняется тем, что при таком сценарии криминальные схемы заработка Киева на боевых действиях окажутся нежизнеспособными.

До этого радиоведущий Стив Гилл выразил мнение, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может убрать Зеленского из переговорного процесса по урегулированию конфликта. Он считает, что это будет связано с нежеланием Зеленского идти на уступки. Ведущий отметил, что в администрации Трампа пытаются понять, действительно ли украинский президент желает завершить кризис.

Украина
Владимир Зеленский
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский встретился с папой римским Львом XIV
В Петербурге осудили бизнесмена Каштело за убийства 1990-х годов
HR-эксперт рассказал, кому дадут миллион рублей за рождение ребенка
Венгрия подтвердила приверженность позиции по санкциям против России
Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России
В Госдуме обозначили главное событие в российском спорте за 2025 год
«Прилетела месть»: названы возможные версии пропажи модели из Краснодара
Лукашенко отметил поддержку со стороны Москвы по размещению ядерного оружия
Силуанов указал на предел бюджетного стимула
Власти России могут закрепить кресты на гербе России
Многодетным семьям сообщили приятную новость о льготах
В Кремле назвали темы для обсуждения на заседании президентского совета СПЧ
Песков представил неожиданную статистику обращений на прямую линию Путина
Министерство обороны РФ подтвердило крушение самолета в Ивановской области
Лукашенко заявил о проблемах на белорусско-украинской границе
Рой БПЛА, разрушенный дом и раненые: как ВСУ атакуют Россию 9 декабря
«Установка такая»: политолог о плане Зеленского затянуть мирные переговоры
В Госдуме предложили освободить семьи военных от выплат за детские сады
Гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности проглоченной жвачки
В Госдуме предложили повысить МРОТ
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.