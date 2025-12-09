В Европе рассказали, какие слова Зеленского могут сорвать мирный план США Telegraph: заявления Зеленского по вопросу территорий могут сорвать план США

Мирный план США оказался под угрозой из-за украинского президента Владимира Зеленского, сообщила газета The Telegraph. В издании отметили, что причиной этого стали заявления Зеленского об отказе Киева идти на уступки по вопросу территорий.

Мирный план Трампа на грани срыва после того, как Зеленский заявил, что Украине не обязана отказываться от территории, — говорится в сообщении.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что окружение Зеленского боится устойчивого урегулирования конфликта на Украине. Это объясняется тем, что при таком сценарии криминальные схемы заработка Киева на боевых действиях окажутся нежизнеспособными.

До этого радиоведущий Стив Гилл выразил мнение, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может убрать Зеленского из переговорного процесса по урегулированию конфликта. Он считает, что это будет связано с нежеланием Зеленского идти на уступки. Ведущий отметил, что в администрации Трампа пытаются понять, действительно ли украинский президент желает завершить кризис.