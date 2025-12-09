Окружение президента Украины Владимира Зеленского боится устойчивого урегулирования конфликта в стране, сообщили в Службе внешней разведки России. Это объясняется тем, что при таком сценарии криминальные схемы заработка Киева на боевых действиях окажутся нежизнеспособными.

Там боятся, что устойчивое урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными все налаженные ими криминальные схемы заработка на конфликте, — говорится в заявлении.

В СВР добавили, что украинское правительство зациклилось на собственном обогащении. Из-за этого в Киеве не замечают приближения момента, когда верхушке страны неизбежно придется отвечать за преступления.

Ранее появилась информация, что 9 декабря Украина должна выплатить Международному валютному фонду более $170 млн (около 13,2 млрд рублей) в счет погашения своего долга. Киев обязан перевести около 126 млн единиц специальных прав заимствования, что в пересчете по актуальному курсу фонда примерно составляет указанную сумму в американской валюте.