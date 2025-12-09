ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 09:39

МВФ ждет от Украины многомиллионный платеж по долгам

Украина должна заплатить МВФ более $170 млн в 2025 году

Здание Верховной рады в Киеве Здание Верховной рады в Киеве Фото: Стрингер/РИА Новости
Украина должна 9 декабря выплатить Международному валютному фонду более $170 млн (около 13,2 млрд рублей) в счет погашения своего долга, передает РИА Новости. Согласно графику платежей МВФ, Киев обязан перевести около 126 миллионов единиц специальных прав заимствования, что в пересчете по актуальному курсу фонда примерно составляет указанную сумму в американской валюте.

Общий размер долга Украины перед Международным валютным фондом в настоящее время превышает $14 млрд (1 трлн рублей). По прогнозам, эта сумма продолжит увеличиваться после того, как МВФ в конце ноября объявил о достижении предварительной договоренности о новой программе расширенного финансирования для Киева в объеме еще $8,2 млрд (625 млрд рублей).

Ранее представитель Международного валютного фонда Джули Козак на брифинге заявила, что Украина нуждается в действенной и стабильной системе противодействия коррупции. До этого антикоррупционные ведомства страны провели спецоперацию по пресечению незаконных действий в энергетической отрасли.

