Украина нуждается в эффективной и надежной антикоррупционной системе, заявила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак в ходе брифинга. 10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению незаконной деятельности в сфере энергетики.
Мы уже на протяжении какого-то времени говорим, что Украине необходима мощная антикоррупционная архитектура, чтобы создать равные для всех условия, защитить народные ресурсы, улучшить бизнес-климат, а также привлекать частные инвестиции, — подчеркнула Козак.
Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой провело операцию по вскрытию коррупционной схемы в энергетике. В рамках расследования детективы провели обыски у ряда высокопоставленных лиц, включая министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.
Ранее Песков допустил, что коррупционный скандал на Украине не остался незамеченным ключевыми международными игроками в Европе и США, поскольку в центре скандала оказалось окружение президента страны Владимира Зеленского. Песков добавил, что западные страны являются активными донорами украинского руководства.