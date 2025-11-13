В МВФ рассказали, чего не хватает Украине на фоне коррупционного скандала

Украина нуждается в эффективной и надежной антикоррупционной системе, заявила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак в ходе брифинга. 10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению незаконной деятельности в сфере энергетики.

Мы уже на протяжении какого-то времени говорим, что Украине необходима мощная антикоррупционная архитектура, чтобы создать равные для всех условия, защитить народные ресурсы, улучшить бизнес-климат, а также привлекать частные инвестиции, — подчеркнула Козак.

Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой провело операцию по вскрытию коррупционной схемы в энергетике. В рамках расследования детективы провели обыски у ряда высокопоставленных лиц, включая министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее Песков допустил, что коррупционный скандал на Украине не остался незамеченным ключевыми международными игроками в Европе и США, поскольку в центре скандала оказалось окружение президента страны Владимира Зеленского. Песков добавил, что западные страны являются активными донорами украинского руководства.