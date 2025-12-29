В Венгрии раскритиковали встречу Зеленского и Трампа Аналитик Кошкович назвал встречу Зеленского с Трампом пустой тратой времени

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского была пустой тратой времени, заявил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Речь идет о переговорах лидеров во Флориде. Эксперт обратил внимание на отсутствие конкретных деталей встречи.

Что ж, это была пустая трата времени для всех. Я верю Трампу, когда он говорит, что они проделали большую работу, и, возможно, он был необходим в этом раунде. Но они не могут сообщить нам конкретные детали, — указал эксперт.

Кошкович полагает, что единственным ощутимым итогом встречи Трампа и Зеленского стала трехсторонняя рабочая группа, которую возглавил спецпосланник США Стив Уиткофф. В нее также вошли секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее Зеленский заявил, что не намерен отменять военное положение и мобилизацию в стране при начале возможного перемирия. Он отметил, что пойдет на такой шаг только после получения гарантий безопасности. Перемирие без них, добавил Зеленский, не означает окончания конфликта.