29 декабря 2025 в 17:58

В Венгрии раскритиковали встречу Зеленского и Трампа

Аналитик Кошкович назвал встречу Зеленского с Трампом пустой тратой времени

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Alex Brandon / AP/TASS
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского была пустой тратой времени, заявил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Речь идет о переговорах лидеров во Флориде. Эксперт обратил внимание на отсутствие конкретных деталей встречи.

Что ж, это была пустая трата времени для всех. Я верю Трампу, когда он говорит, что они проделали большую работу, и, возможно, он был необходим в этом раунде. Но они не могут сообщить нам конкретные детали, — указал эксперт.

Кошкович полагает, что единственным ощутимым итогом встречи Трампа и Зеленского стала трехсторонняя рабочая группа, которую возглавил спецпосланник США Стив Уиткофф. В нее также вошли секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее Зеленский заявил, что не намерен отменять военное положение и мобилизацию в стране при начале возможного перемирия. Он отметил, что пойдет на такой шаг только после получения гарантий безопасности. Перемирие без них, добавил Зеленский, не означает окончания конфликта.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Венгрия
Украина
