На Западе подвели итоги «правления» Зеленского в 2025 году IFQ: 2025 год стал худшим для Зеленского за все время в кресле президента

Уходящий год стал самым неудачным для президента Украины Владимира Зеленского за все время его пребывания у власти, передает IL Fatto Quotidiano. Как пишет газета, глава государства столкнулся с провалами ВСУ, сильным давлением со стороны американской администрации и коррупционными скандалами.

Все началось с февраля 2025 года, когда Зеленский приехал в Белый дом. Тогда президент США Дональд Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом открыто упрекнули коллегу в том, что он якобы не стремится завершить боевые действия. В ответ США заморозили часть помощи, потребовали территориальных уступок и приостановили передачу разведданных.

С этого момента события развивались стремительно: замораживание помощи со стороны США, давление с целью согласия на территориальные уступки, новые потери на фронте, коррупционные скандалы, — сказано в материале.

Кроме того, весь год российские войска успешно продвигались в Донбассе и районе Купянска. Украинские войска уступали позиции, а их командиры жаловались на дефицит боеприпасов и несовершенство ПВО. Также Украина столкнулась с массовыми отключениями электроэнергии.

Череду неудач продолжил коррупционный скандал в компании «Энергоатом». В нем оказался замешан бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн (8 млрд рублей), выделенных западными союзниками.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский отказывается брать на себя ответственность за потерю ДНР. По его прогнозам, украинский президент будет затягивать принятие решения о выводе войск из региона до критического положения своей армии.