Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 18:02

На Западе подвели итоги «правления» Зеленского в 2025 году

IFQ: 2025 год стал худшим для Зеленского за все время в кресле президента

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Уходящий год стал самым неудачным для президента Украины Владимира Зеленского за все время его пребывания у власти, передает IL Fatto Quotidiano. Как пишет газета, глава государства столкнулся с провалами ВСУ, сильным давлением со стороны американской администрации и коррупционными скандалами.

Все началось с февраля 2025 года, когда Зеленский приехал в Белый дом. Тогда президент США Дональд Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом открыто упрекнули коллегу в том, что он якобы не стремится завершить боевые действия. В ответ США заморозили часть помощи, потребовали территориальных уступок и приостановили передачу разведданных.

С этого момента события развивались стремительно: замораживание помощи со стороны США, давление с целью согласия на территориальные уступки, новые потери на фронте, коррупционные скандалы, — сказано в материале.

Кроме того, весь год российские войска успешно продвигались в Донбассе и районе Купянска. Украинские войска уступали позиции, а их командиры жаловались на дефицит боеприпасов и несовершенство ПВО. Также Украина столкнулась с массовыми отключениями электроэнергии.

Череду неудач продолжил коррупционный скандал в компании «Энергоатом». В нем оказался замешан бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн (8 млрд рублей), выделенных западными союзниками.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский отказывается брать на себя ответственность за потерю ДНР. По его прогнозам, украинский президент будет затягивать принятие решения о выводе войск из региона до критического положения своей армии.

Украина
Киев
Владимир Зеленский
итоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков раскрыл реакцию Трампа на атаку резиденции Путина
Ушаков рассказал, что США рекомендовали Зеленскому
ВСУ атаковали резиденцию Путина: что произошло, реакция, что сказал Лавров
Ушаков посчитал, сколько раз в 2025 году общались Путин и Трамп
Названы самые популярные языки в мире
В России начнут ежегодно проводить Неделю космоса
Кастрированный маньяк: следователь рассказал про странное дело из нулевых
Главу муниципалитета задержали по делу о взрыве 20-летней давности
Вор избил сотрудника магазина за просьбу вернуть украденное
Генпрокуратура дала отпор американскому университету с двойным дном
Соседи Долиной раскрыли, как встретят Лурье после переезда
Трамп провел разговор с Путиным
Глоба назвала судьбоносные даты 2026 года
Марочко раскрыл, что поможет развить наступление на Славянск
«Инопланетный корабль» снова привлек внимание ученых
Российская лыжница Непряева показала 27-й результат в Италии
Конгрессвумен Грин рассказала, кто виноват в росте госдолга США и войнах
Россиянам дали неутешительный прогноз по росту цен на жилье в 2026 году
Запекаю утиные ножки конфи: мясо, отваливающееся от кости!
В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на резиденцию Путина
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.