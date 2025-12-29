Стало известно, почему Зеленский не хочет выводить войска из ДНР Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский не хочет брать ответственность за потерю ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается брать на себя ответственность за потерю ДНР, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, украинский политик будет затягивать принятие решения о выводе войск из региона до критического положения ВСУ.

Зеленский берет на себя ответственность и принимает те решения, которые должен по факту принимать президент страны, только когда ему это выгодно. Когда не выгодно, он всегда ссылается на необходимость проведения референдумов и так далее. Реально он должен принять решение [о выводе войск из ДНР] сам как президент Украины, но он таковым не является, — высказался Олейник.

Он отметил, что ранее президент России Владимир Путин говорил о стадии, когда добровольное отступление ВСУ из ДНР потеряет актуальность. По словам экс-депутата Рады, когда армия РФ продвинется дальше, в переговорах начнут звучать другие требования.

[Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) сам предупредил: сегодня ситуация такая, когда надо договориться с минимальными потерями. В дальнейшем Украина потеряет больше территорий. Но Зеленский вновь отказывается принимать те решения, которые нужны. Я говорю о выводе ВСУ из Донбасса. А когда станет поздно, наверное, вновь заговорит о референдумах, — резюмировал Олейник.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине близок к мирному урегулированию, но для завершения переговоров осталось решить один или два сложных вопроса. Одним из наиболее острых и нерешенных моментов он назвал будущее суверенитета Донбасса.