Россиянам дали неутешительный прогноз по росту цен на жилье в 2026 году

Россиянам дали неутешительный прогноз по росту цен на жилье в 2026 году ЦИАН: новостройки в 2026 году подорожают на 13–15%, а вторичное жилье — на 8%

Рынок недвижимости в 2026 году продолжит расти, но разными темпами для новостроек и вторички, заявил NEWS.ru руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. По его словам, ключевым драйвером станет ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ. В итоге цены на вторичное жилье вырастут на 8%, то время как новостройки могут подрожать на 13-15%, полагает эксперт.

В 2026 году ожидаем увеличения цен предложения на вторичном рынке на 8%. Основным фактором роста должны стать общеэкономическая инфляция и изменение ставки ЦБ — ниже 14% во втором полугодии. На рынке новостроек можно ожидать более существенного подорожания — на 13–15%, — сказал Попов.

Динамику цен на первичном рынке эксперт связывает с двумя ключевыми факторами: ожидаемым ростом спроса на фоне снижения ключевой ставки Центробанка и изменением структуры предложения, где доля проектов эконом-класса продолжает сокращаться, находясь на исторических минимумах.

При этом эксперт указал и на возможные ограничения для восстановления рынка, главным из которых является замедление роста реальных доходов населения.

Раннее Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд — до 16% с 16,5%. В пресс-службе ЦБ отметили, что экономические показатели демонстрируют сбалансированный рост, однако инфляционные ожидания в последние месяцы несколько возросли.