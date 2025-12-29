Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 18:55

Россиянам дали неутешительный прогноз по росту цен на жилье в 2026 году

ЦИАН: новостройки в 2026 году подорожают на 13–15%, а вторичное жилье — на 8%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Рынок недвижимости в 2026 году продолжит расти, но разными темпами для новостроек и вторички, заявил NEWS.ru руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. По его словам, ключевым драйвером станет ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ. В итоге цены на вторичное жилье вырастут на 8%, то время как новостройки могут подрожать на 13-15%, полагает эксперт.

В 2026 году ожидаем увеличения цен предложения на вторичном рынке на 8%. Основным фактором роста должны стать общеэкономическая инфляция и изменение ставки ЦБ — ниже 14% во втором полугодии. На рынке новостроек можно ожидать более существенного подорожания — на 13–15%, — сказал Попов.

Динамику цен на первичном рынке эксперт связывает с двумя ключевыми факторами: ожидаемым ростом спроса на фоне снижения ключевой ставки Центробанка и изменением структуры предложения, где доля проектов эконом-класса продолжает сокращаться, находясь на исторических минимумах.

При этом эксперт указал и на возможные ограничения для восстановления рынка, главным из которых является замедление роста реальных доходов населения.

Раннее Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд — до 16% с 16,5%. В пресс-службе ЦБ отметили, что экономические показатели демонстрируют сбалансированный рост, однако инфляционные ожидания в последние месяцы несколько возросли.

новостройки
недвижимоcть
ипотека
вторичка
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков раскрыл реакцию Трампа на атаку резиденции Путина
Ушаков рассказал, что США рекомендовали Зеленскому
ВСУ атаковали резиденцию Путина: что произошло, реакция, что сказал Лавров
Ушаков посчитал, сколько раз в 2025 году общались Путин и Трамп
Названы самые популярные языки в мире
В России начнут ежегодно проводить Неделю космоса
Кастрированный маньяк: следователь рассказал про странное дело из нулевых
Главу муниципалитета задержали по делу о взрыве 20-летней давности
Вор избил сотрудника магазина за просьбу вернуть украденное
Генпрокуратура дала отпор американскому университету с двойным дном
Соседи Долиной раскрыли, как встретят Лурье после переезда
Трамп провел разговор с Путиным
Глоба назвала судьбоносные даты 2026 года
Марочко раскрыл, что поможет развить наступление на Славянск
«Инопланетный корабль» снова привлек внимание ученых
Российская лыжница Непряева показала 27-й результат в Италии
Конгрессвумен Грин рассказала, кто виноват в росте госдолга США и войнах
Россиянам дали неутешительный прогноз по росту цен на жилье в 2026 году
Запекаю утиные ножки конфи: мясо, отваливающееся от кости!
В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на резиденцию Путина
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.