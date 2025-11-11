В Раде раскрыли, как «кошельку» Зеленского удалось сбежать с Украины

В Раде раскрыли, как «кошельку» Зеленского удалось сбежать с Украины Нардеп Гончаренко: бизнесмен Миндич уехал с Украины по израильскому паспорту

Бизнесмен Тимур Миндич, являющийся фигурантом масштабного коррупционного скандала в энергетической отрасли, покинул территорию Украины с помощью зарубежного паспорта, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его данным, ключевой соратник президента Владимира Зеленского для отъезда накануне проведения обысков воспользовался израильским документом.

Тимур Миндич покинул Украину по паспорту Израиля, — написал Гончаренко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой провело операцию по вскрытию коррупционной схемы в энергетике. В рамках расследования детективы провели обыски у ряда высокопоставленных лиц, включая министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее сообщалось, что расследование в отношении Миндича вызвало напряженность в высших эшелонах власти Украины. В окружении Зеленского наблюдается всплеск панических настроений из-за вероятности аналогичного преследования.