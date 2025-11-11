На Банковой началась паника из-за дела против «кошелька» Зеленского Рогов: всплеск паники наблюдается в окружении Зеленского из-за дела Миндича

Расследование в отношении украинского бизнесмена Тимура Миндича вызвало напряженность в высших эшелонах власти Украины, пишет РИА Новости. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, в окружении президента страны Владимира Зеленского наблюдается всплеск панических настроений из-за вероятности преследования.

Миндич, известный как один из основных спонсоров главы государства, стал центральной фигурой антикоррупционного расследования. Ситуация усугубляется возможным началом расследования ФБР в отношении фигурантов дела.

Миндич — один из главных «кошельков» Зеленского, но не единственный. Теперь в окружении Зеленского всплеск паники и страха. Да и для самого Зеленского наступают смутные времена, — отметил Рогов.

По его словам, в администрации Зеленского готовят информационный ответ, планируя обвинить руководство НАБУ в работе на Россию. Однако, как подчеркивает Рогов, данная версия выглядит несостоятельной, поскольку бюро является инструментом американского влияния, созданным для контроля за использованием средств и ограничения коррупционных схем.

Ранее сообщалось, что 10 ноября у ряда высокопоставленных лиц Украины были проведены обыски. При этом ключевые фигуры расследования покинули территорию Украины незадолго до проведения этой операции.