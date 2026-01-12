Эксперт рассказал, сколько минут нужно зимой греть двигатель

Даже в сильные холода не стоит долго греть двигатель автомобиля, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, стоять по 20 минут с включенным мотором смысла нет.

В сильные холода масло — даже хорошая современная синтетика — будет густым. Поэтому не надо спешить. Дайте мотору немного поработать, чтобы масло дошло до всех уголков двигателя. 20 минут стоять не надо. Лучше двигателю вы не сделаете, просто потратите чуть больше топлива. 2–3 минуты — и все, можно ехать. Правда, не стоит сразу газовать и раскручивать мотор. Не больше 3000 оборотов для бензинового мотора — это будет правильная тактика. К тому же подвеска и амортизаторы тоже наверняка замерзли, им нужно время, чтобы вернуть эластичность», — рассказал Баканов.

Ранее МЧС России выпустило инструкцию по спасению автомобиля из сугроба. Спасатели рекомендуют первым делом освободить доступ к выхлопной системе и только потом очищать лобовое стекло и крышу. При этом эксперты рекомендуют прочищать пространство не только перед колесами, но и по траектории движения. А если автомобиль уже застрял, то в МЧС рекомендует подготовить «карман» длиной до полуметра перед ведущими колесами и обеспечить надежное сцепление с поверхностью.