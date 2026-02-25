Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026

Эксперт объяснил, как в США указали Трампу на его место

Американист Демчук назвал отмену пошлин Трампа символическим жестом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Верховный суд США отменил большую часть импортных пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа, продемонстрировав ему, что он не обладает безграничной властью, заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук в интервью ИС «Вести». По его словам, это решение стало серьезным ударом по репутации американского лидера.

Отмена верховным судом пошлин, введенных Трампом, это, скорее, такой символический жест показать Трампу, что он не всесилен. Он должен все согласовывать с конгрессом, — сказал Демчук.

Американист пояснил, что в США существует система сдержек и противовесов, и верховный суд как самостоятельная ветвь власти имеет полномочия отменять президентские указы. Эксперт подчеркнул, что суд продемонстрировал: президент не является последней инстанцией в принятии решений.

Ранее американский президент заявил, что не обязан получать одобрение конгресса для введения импортных пошлин. До этого он вразрез решению суда увеличил глобальные пошлины с 10 до 15%. Трамп также пояснил, что теперь может делать «ужасные вещи» с другими странами благодаря торговым лицензиям. По его словам, Верховный суд США «совершенно случайно» предоставил ему еще больше полномочий и силы.

