25 февраля 2026 в 15:24

Орбан заявил об укреплении защиты энергетической инфраструктуры Венгрии

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: kremlin.ru
Венгрия усилит защиту критически важных энергетических объектов на фоне действий Украины, направленных против энергобезопасности страны, сообщил в соцсетях премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, Будапешт не примет давления в форме нефтяной блокады.

Мы не поддадимся шантажу. Я приказал усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры. Украинское правительство оказывает давление на правительства Венгрии и Словакии путем нефтяной блокады. Украинцы на этом не остановятся, они готовят дальнейшие действия, чтобы сорвать работу венгерской энергетической системы. Венгрию не удастся шантажировать, — написал Орбан.

Ранее политик отмечал, что Украина устроила «нефтяную блокаду», пытаясь лишить Венгрию доступа к российским ресурсам. Он подчеркнул, что Будапешт этого не допустит. Кроме того, Венгрия не позволит Европейскому союзу оказывать помощь Украине, пока власти республики не восстановят транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

До этого Орбан заявил, что Украина нарушает соглашения об ассоциации с Евросоюзом. По его словам, Киев использует нефть как политическое оружие, отказываясь возобновлять транзит по трубопроводу «Дружба».

