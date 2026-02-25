Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 17:02

Друзья экс-солистки «Вороваек» рассказали о преследующих ее несчастьях

Экс-директор «Вороваек» Родионов: до смерти детей Павлова похоронила двух мужей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
До трагической смерти детей экс-солистка «Вороваек» Яна Павлова похоронила двух мужей, рассказал NEWS.ru ее друг, бывший директор коллектива Сергей Родионов. Он добавил, что Павлову называли «черной вдовой».

У первого мужа Павловой — это его фамилию она носит, девичья у нее Лацвиева, была тяжелая биография. Он был футболистом, заключенным и даже послушником в монастыре. С ним она развелась. (Павлов умер уже после развода с Яной. — NEWS.ru). Со вторым, от которого она родила сына 10 лет назад, не лучше. Он воевал в Чечне, работал в полиции и сидел. Он умер уже будучи мужем Яны, — сказал Родинов.

Экс-директор добавил, что умер и продюсер группы «Воровайки» Юрий Алмазов, и подчеркнул совпадение: дети Яны Павловой разбились недалеко от Алмазной улицы.

Ранее стало известно, что дети бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли в результате несчастного случая, произошедшего во время катания на санках. 22-летняя дочь и 10-летний сын певицы катались на «ватрушке», упали на большой скорости в овраг с камнями и получили летальные травмы.

