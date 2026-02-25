Зимняя Олимпиада — 2026
Ozon запустит страхование товаров для защиты продавцов от ЧС

Подписывайтесь на нас в MAX

С 11 марта 2026 года продавцы, которые выставляют свои товары на маркетплейсе Ozon, смогут получать выплаты за товары, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях, без длительных разбирательств. Нововведение коснется тех, кто работает по системам FBO и FBS. Компенсации направлены на защиту бизнеса продавцов в случаях, которые нельзя предсказать и которые не покрываются стандартными механизмами.

Страхование будет распространяться на все товары, переданные продавцами на склады Ozon или в логистику. Оно покроет риски, связанные с пожарами, взрывами, стихийными бедствиями, транспортными катастрофами и разбойными нападениями. Главная особенность нововведения — упрощенный процесс регулирования. При наступлении страхового случая продавцу не надо тратить время на установление причин и виновных, он получит компенсацию сразу после проверки документов.

Ответственность за подготовку материалов по заявлению возьмет на себя компания. Ozon сформирует перечень пострадавших товаров, соберет подтверждающие документы, рассчитает ущерб. Продавцу останется только согласовать заявление на компенсацию.

Сумма страховки составит 0,007% в день от стоимости застрахованных товаров. Полисы начнут действовать с 11 марта, а продавец сможет в любой момент отказаться от нововведения через личный кабинет. 5 марта состоится онлайн-встреча, в рамках которой представители маркетплейса ответят на дополнительные вопросы.

Ранее сообщалось, что Ozon улучшил условия сотрудничества с транспортными компаниями, перевозящими товары продавцов между складами и регионами. У перевозчика теперь есть возможность выбрать количество грузов, которое он сможет провезти за раз. С момента тестирования модели — чуть менее чем за два месяца — партнеры Ozon выполнили около 25 тыс. таких рейсов.

