В Ozon рассказали о самом длинном логистическом маршруте 2025 года

По итогам работы Ozon в 2025 году самой длинной перевозкой стал путь длиной в 14 тыс. километров. В ходе него грузовик выехал из Новосибирска, доехал до Хабаровска и Улан-Удэ, затем вернулся в стартовую точку, отправился в Иркутск, а после вновь отправился в исходное место. Общее число рейсов между регионами и крупными логистическими центрами компании составило почти 900 тыс. Их наибольшее количество на одного перевозчика достигло 48 тыс. Всего объем перевезенных по стране товаров увеличился в 4,8 раза за прошлый год.

Заметный рост объемов грузоперевозок обусловлен увеличением числа онлайн-заказов на нашей цифровой платформе. Чтобы быстро доставлять заказы до более 63 млн клиентов, мы продолжаем развивать логистику, предлагаем перевозчикам различные форматы работы. Наш подход позволяет эффективно доставлять товары до складов в разных регионах и в дальнейшем до покупателей, в том числе из небольших городов и поселений, у жителей которых часто нет широкого выбора товаров оффлайн, — рассказал директор по развитию транспортной инфраструктуры Ozon Алексей Ширяев.

По его словам, на сегодняшний день доставка Ozon и точки ее выдачи в шаговой доступности охватили 130 млн россиян. За год общая длина пройденных маршрутов приблизилась к 730 млн километров. За это же время с декабря 2025 года объем перевезенных грузов вырос в пять раз. Только в январе 2026 года, в годовом сопоставлении, доставленный вес грузов (в тоннах) почти удвоился. В декабре 2025 года грузопоток наиболее заметно увеличился в городах-миллионниках: Екатеринбурге (на 25%), Казани и Санкт-Петербурге (на 22%), а также в столице. Кроме того, в лидеры роста вошли южные курортный и деловой центры — Сочи (24%) и Краснодар (23%).

Ранее сообщалось, что Ozon улучшил условия сотрудничества с транспортными компаниями, перевозящими товары продавцов между складами и регионами. У перевозчика теперь есть возможность выбрать количество грузов, которое он сможет провезти за раз. С момента тестирования модели — чуть менее, чем за два месяца, партнеры Ozon выполнили около 25 тысяч таких рейсов.