В России вспомнили детали одной из страшнейших трагедий на шахте

Ровно 10 лет назад на шахте «Северная» в Воркуте произошел взрыв метана, унесший жизни 36 человек, пишет Lenta.ru. Трагедия случилась 25 февраля 2016 года на глубине 780 метров, где в тот момент находились больше 100 горняков.

Спасатели быстро подняли на поверхность 80 выживших и тела четырех погибших. Но два участка оказались отрезаны, найти 26 шахтеров не удалось. Позже прогремело еще несколько взрывов. В итоге погиб 31 шахтер и пять горноспасателей. Шахту решили затопить, чтобы потушить пожар, и с тех пор она законсервирована.

Сразу после трагедии СК возбудил уголовное дело. В документах все было чисто, но работники говорили, что проблем хватало: часто превышался уровень метана, а пути выхода были слишком узкими. Эти данные в отчеты не попадали.

Позже следователи нашли коррупционную схему. Руководители «Воркутауголь» и «Северсталь Менеджмент» платили чиновникам из Ростехнадзора и трудовой инспекции, чтобы те закрывали глаза на нарушения. Всего к ответу привлекли 14 человек. Большинство получили реальные сроки — от 2,5 до семи лет колонии. Один фигурант покончил с собой после ареста.

Бывший директор «Северсталь Менеджмент» Вадим Ларин успел уехать в Великобританию до задержаний. Его объявили в международный розыск, но вопрос о выдаче до сих пор не решен.

Следствие считает, что именно подкуп проверяющих и нарушения безопасности стали причиной катастрофы. Эта авария остается одной из самых крупных в истории российской угольной промышленности.

