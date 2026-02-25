Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 11:06

В России вспомнили детали одной из страшнейших трагедий на шахте

Lenta.ru: 36 человек погибли при взрыве на шахте «Северная» в Воркуте

Проходная шахты «Северная» в Воркуте, где приостановлена работа после горного удара Проходная шахты «Северная» в Воркуте, где приостановлена работа после горного удара Фото: Владимир Юрлов/РИА Новости
Ровно 10 лет назад на шахте «Северная» в Воркуте произошел взрыв метана, унесший жизни 36 человек, пишет Lenta.ru. Трагедия случилась 25 февраля 2016 года на глубине 780 метров, где в тот момент находились больше 100 горняков.

Спасатели быстро подняли на поверхность 80 выживших и тела четырех погибших. Но два участка оказались отрезаны, найти 26 шахтеров не удалось. Позже прогремело еще несколько взрывов. В итоге погиб 31 шахтер и пять горноспасателей. Шахту решили затопить, чтобы потушить пожар, и с тех пор она законсервирована.

Сразу после трагедии СК возбудил уголовное дело. В документах все было чисто, но работники говорили, что проблем хватало: часто превышался уровень метана, а пути выхода были слишком узкими. Эти данные в отчеты не попадали.

Позже следователи нашли коррупционную схему. Руководители «Воркутауголь» и «Северсталь Менеджмент» платили чиновникам из Ростехнадзора и трудовой инспекции, чтобы те закрывали глаза на нарушения. Всего к ответу привлекли 14 человек. Большинство получили реальные сроки — от 2,5 до семи лет колонии. Один фигурант покончил с собой после ареста.

Бывший директор «Северсталь Менеджмент» Вадим Ларин успел уехать в Великобританию до задержаний. Его объявили в международный розыск, но вопрос о выдаче до сих пор не решен.

Следствие считает, что именно подкуп проверяющих и нарушения безопасности стали причиной катастрофы. Эта авария остается одной из самых крупных в истории российской угольной промышленности.

Ранее катастрофа на руднике по добыче колумбита-танталита (колтана) в Конго в районе Рубайя провинции Северное Киву унесла жизни не менее 227 человек. Трагедия произошла на территории, подконтрольной вооруженному формированию М23, что затруднило оценку реальных масштабов.

