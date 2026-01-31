Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 01:40

Более 200 человек погибли при обрушении шахты в Африке

Reuters: 227 человек погибли при обрушении шахты в Конго

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Катастрофа на руднике по добыче колумбита-танталита (колтана) в Конго в районе Рубайя провинции Северное Киву унесла жизни не менее 227 человек, передает Reuters. Трагедия произошла на территории, подконтрольной вооруженному формированию М23, что затрудняет оценку реальных масштабов. Инцидент произошел 28 января, но точное количество погибших до сих пор не установлено.

Шахта расположена в стратегически важном регионе, который с 2024 года находится под контролем повстанческого «Движения 23 марта». Добываемый здесь колтан является ключевым минералом для производства электроники и аккумуляторов.

Конго считается мировым лидером по объемам производства колумбита-танталита. В стране ежегодно добывается около 2 тыс. тонн этого минерала. На месторождения в районе, где произошел инцидент, приходится около 15% мировых поставок этого сырья.

Ранее стало известно, что в Конго в результате обрушения участка медного рудника погибло 32 человека. Местная ассоциация горняков сообщает о еще большем количестве погибших — 49 человек, а также десятках пропавших без вести. Согласно официальной версии властей, причиной катастрофы стал оползень, который вызвали проливные дожди.

