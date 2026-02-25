Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 15:28

Политолог ответил, откуда Зеленский может взять деньги на контрактную армию

Политолог Перенджиев: денег от продажи квартир Зеленского хватит на целую армию

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Деньгами от продажи квартир президента Украины Владимира Зеленского можно обеспечить финансирование целой контрактной армии, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Так он прокомментировал сообщения СМИ о желании политика переложить ответственность за мобилизацию на Брюссель. Однако, по словам политолога, Зеленский продолжает злоупотреблять своим положением.

Европе разумно было бы сказать: «Владимир Александрович [Зеленский], у вас же огромная недвижимость по всему миру. Она стоит огромных денег — миллиарды долларов, а то и сотни миллиардов. У вас хватит на 25 армий по контракту. На вашей супруге целое состояние просто на теле, учитывая одежду». Если он так волнуется за страну, пусть продаст все, и вперед. В годы Великой Отечественной войны люди несли все свое богатство фронту, а Зеленский как-то подзабыл, — высказался Перенджиев.

Он подчеркнул, что Зеленский не проявляет заботы ни о своей армии, ни о достижении победы, а лишь стремится к постоянному воровству. По словам политолога, президент Украины воспринимает Европу как источник бесконечных финансовых вливаний, подобно золотой антилопе.

Я хочу сказать о всем клане Зеленского, они же тоже наворовали. Все эти военкомы, все их детки. Их всех надо пощипать хорошо, и тогда он может купить сколько угодно вооружения напрямую у США. А ему деньги поступают, он ворует и говорит: «Еще дайте больше, больше! Нам не хватает на ведение боевых действий», — заключил Перенджиев.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что позиция Зеленского не отражает интересов граждан страны. По его словам, Киев подчиняется указаниям Запада, затягивая конфликт.

