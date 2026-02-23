Трамп бросил конгрессу вызов из-за пошлин Трамп заявил, что ему не нужно согласие конгресса для введения пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что не обязан получать одобрение конгресса для введения импортных пошлин. Ранее он вразрез решению Верховного суда увеличил глобальные пошлины с 10% до 15%.

Как президенту мне не нужно возвращаться в конгресс, чтобы получать одобрение пошлин. Оно уже давным-давно было получено во многих формах! И его также только что вновь подтвердило нелепое и плохо составленное решение Верховного суда! — написал политик.

Ранее он также заявил, что теперь может делать «ужасные вещи» с другими странами благодаря торговым лицензиям. По его словам, Верховный суд страны «совершенно случайно» предоставил ему еще больше полномочий и силы.

Тем временем Евросоюз потребовал от США неукоснительно соблюдать условия торгового соглашения. Европейцы призывают Вашингтон не вводить «глобальные пошлины» после решения американского Верховного суда.

До этого появилась информация, что повышение США импортных пошлин с 10% до 15% обойдется мировым поставщикам в астрономическую сумму. Дополнительные расходы иностранных экспортеров превысят $160 млрд (14 трлн рублей) в год.