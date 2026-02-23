Трамп заявил, что Верховный суд невольно разрешил делать ему «ужасные вещи» Трамп заявил, что может делать ужасные вещи с другими странами

Президент США Дональд Трамп в Truth Social заявил, что теперь может делать «ужасные вещи» с другими странами благодаря торговым лицензиям. По его словам, Верховный суд страны «совершенно случайно» предоставил ему еще больше полномочий и силы.

Верховный суд Соединенных Штатов <…> случайно и невольно предоставил мне как президенту Соединенных Штатов гораздо больше полномочий и силы, чем у меня было до их нелепого, глупого и вызывающего международный раскол решения. Я могу использовать [торговые] лицензии, чтобы делать совершенно «ужасные» вещи с зарубежными странами, — отметил Трамп.

Верховный суд США ранее вынес решение по импортным пошлинам Трампа — в инстанции решили, что существующий закон не наделяет президента такими полномочиями. По конституции подобные решения может принимать конгресс. Глава государства при этом настаивал, что объявленный режим ЧС позволяет ему регулировать экономические операции.

По мнению депутата Госдумы Александра Толмачева, решение Верховного суда представляет собой политический сигнал. В частности, по его словам, пошлины не затрагивали Россию напрямую, но могли повлиять на объем экспорта РФ в Индию и Китай.