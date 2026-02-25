Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 15:24

Профессор Лузянин предрек Европе ядерный апокалипсис

Лузянин: ядерные риски возрастают из-за побед России в зоне СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Стремление стран Европы перейти к практическим шагам, включая возможную передачу ядерного оружия Украине, растет по мере успехов российской армии в зоне спецоперации, заявил профессор МГИМО и НИУ ВШЭ Сергей Лузянин в беседе с ИС «Вести». По его мнению, ЕС «мчится в этот ядерный апокалипсис».

Ситуация с этим так называемым украинским ядерным вопросом или «грязной» бомбой, она имеет четкую зависимость. Чем больше побед России на СВО, тем больше возрастает вот это стремление перехода так называемой «коалиции желающих» от просто ритуальных русофобских заявлений к практическим безумным шагам, — заявил Лузянин.

По его мнению, на Западе также могут рассматриваться варианты провокаций с Запорожской АЭС или созданием «грязной» бомбы. Эксперт считает, что европейские политики не осознают всех последствий таких решений.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев немедленно применит ядерное оружие в случае его получения. Он подчеркнул, что это вынуждает Россию использовать все более мощные вооружения для противодействия такой угрозе.

ядерное оружие
Россия
СВО
Европа
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года
В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ
Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыто истинное отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО
В Госдуме придумали необычный способ помочь неплательщикам алиментов
В России создали импланты будущего для лечения переломов
Лесная гостья устроила прогулку по Липецку
Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу
Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить
Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026
В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери
«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире
В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния
Турэксперт назвала дешевую альтернативу Таиланду
Мужчина разбился на пляже в США
Жители российского города надели противогазы из-за опасных выбросов
«В "Спартаке" все становились психами»: Кузнецов о Карпине, «Зените» и ЦСКА
«Факторы должны сложиться»: названо условие для броска ВС РФ через Днепр
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.