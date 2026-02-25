Стремление стран Европы перейти к практическим шагам, включая возможную передачу ядерного оружия Украине, растет по мере успехов российской армии в зоне спецоперации, заявил профессор МГИМО и НИУ ВШЭ Сергей Лузянин в беседе с ИС «Вести». По его мнению, ЕС «мчится в этот ядерный апокалипсис».

Ситуация с этим так называемым украинским ядерным вопросом или «грязной» бомбой, она имеет четкую зависимость. Чем больше побед России на СВО, тем больше возрастает вот это стремление перехода так называемой «коалиции желающих» от просто ритуальных русофобских заявлений к практическим безумным шагам, — заявил Лузянин.

По его мнению, на Западе также могут рассматриваться варианты провокаций с Запорожской АЭС или созданием «грязной» бомбы. Эксперт считает, что европейские политики не осознают всех последствий таких решений.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев немедленно применит ядерное оружие в случае его получения. Он подчеркнул, что это вынуждает Россию использовать все более мощные вооружения для противодействия такой угрозе.