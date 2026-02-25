Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 11:45

В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия

Слуцкий: передача Украине ядерного оружия приведет к Третьей мировой войне

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Планы Великобритании и Франции отправить Украине ядерное оружие приведут к Третьей мировой войне, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, подобные шаги политиков крайне опасны и бездумны.

Все эти сговоры партий войны ведут к Третьей мировой, где не будет победителей. Это опасно, это бездумно, — сказал Слуцкий.

Депутат обратил внимание на то, что население Франции и Британии все меньше поддерживает свою власть. По его мнению, и Париж, и Лондон ведут «неразумную политику» в отношении Москвы.

До этого Слуцкий заявил, что передача ядерных компонентов Киеву станет опасным элементом прокси-войны против России. Он напомнил, что ответные меры регламентируются обновленной ядерной доктриной РФ, а сам вопрос уже вынесен на обсуждение в Госдуме.

Кроме того, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал Москву потребовать от Лондона официальных разъяснений по поводу планов передачи ядерного оружия Киеву. Он предупредил, что такие действия грозят перерасти в третью мировую войну и станут грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Леонид Слуцкий
Госдума
Украина
ядерное оружие
