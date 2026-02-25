Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 11:33

«Какие мы щедрые к банкирам!»: Миронов предложил поднять налоги для богатых

Лидер СРЗП Миронов заявил о внесении в ГД проекта об изменении системы НДФЛ

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Партия «Справедливая Россия — За правду» намерена внести в Госдуму законопроект, предусматривающий прогрессивную шкалу налогообложения, заявил лидер фракции Сергей Миронов на пресс-подходе в нижней палате парламента. По его словам, в России необходимо кардинально изменить подход к сбору НДФЛ в пользу социальной справедливости.

Парламентарий пояснил, что россияне, чей доход не превышает прожиточный минимум, должны быть полностью освобождены от уплаты НДФЛ. Для тех, кто зарабатывает до 5 млн рублей в год, предлагается сохранить ставку 13%. А вот для сверхбогатых граждан, получающих сотни миллионов, справедливым было бы взимать 35%, считает Миронов.

Ой какие мы щедрые-то к банкирам! А давайте будем щедрыми к нашим пенсионерам, к нашим людям, которые еле-еле концы с концами сводят. Не жалеть надо банкиров, надо брать с них по-справедливому и по-честному, — заявил Миронов.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш заявил, что с 2026 года налоговый вычет по ипотеке будет зависеть не только от суммы расходов на жилье, но и от ставки НДФЛ заемщика. При этом, по его словам, основные правила получения вычета в 2026 году останутся такими же, как в 2025 году.

Сергей Миронов
Справедливая Россия
законопроекты
Госдума
налоги
НДФЛ
Замира Евтых
З. Евтых
Елена Васильченко
Е. Васильченко
