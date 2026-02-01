«В 2,5 раза дешевле»: в ГД нашли более выгодную альтернативу ипотеке

Россия должна отказаться от американской модели ипотеки в пользу европейской, такое мнение высказал председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, которые приводит ТАСС, покупка недвижимости с помощью строительных сберегательных касс, а не ипотечных кредитов, стала бы в 2,5 раза дешевле для заемщиков.

Я напомню, что ипотека — это американская модель приобретения недвижимости через ее залог. Есть европейская модель стройсберкасс, и мы давным-давно настаиваем их сделать. [Покупка жилья через] стройсберкассы обойдется нашим гражданам примерно в 2,5 раза дешевле, чем ипотека, — убежден Миронов.

Он добавил, что для решения проблемы недоступного жилья в России необходимо развивать систему наемных домов. Миронов констатировал, что при текущих ценах большинство граждан не могут позволить себе даже ипотеку. Что касается россиян, которые ее уже оформили, для них это «как долговая кабала».

Ранее депутат Татьяна Буцкая заявила, что процентную ставку по льготной семейной ипотечной программе могут дифференцировать, увязав ее с количеством детей в семье. Она пояснила, что такая мера логична, поскольку в больших семьях растет потребность в более просторном жилье.