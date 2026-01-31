Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 08:11

В Госдуме обсуждают новую формулу ипотеки

Депутат Буцкая: ставку по семейной ипотеке могут увязать с количеством детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Процентную ставку по льготной семейной ипотечной программе могут дифференцировать, увязав ее с количеством детей в семье, заявила ТАСС депутат Татьяна Буцкая. Она пояснила, что такая мера логична, поскольку с увеличением числа детей растет и потребность в более просторном жилье. В настоящее время ставка по семейной ипотеке фиксирована и составляет 6%.

Да, сейчас обсуждается дифференцированный подход к процентной ставке по семейной ипотеке. Очевидно, почему такой вопрос встал: многодетной семье нужно больше метров для жизни. В маленькой квартире тяжело жить многодетной семье, — сказала парламентарий.

Буцкая уточнила, что соответствующий законопроект еще не проходил через профильный комитет Госдумы. На данный момент дискуссия остается на уровне экспертных обсуждений.

Ранее член Общественной палаты Сергей Рыбальченко заявил, что гражданам России следует предоставить возможность приобретать жилье поэтапно, выкупая его квадратные метры частями. По его мнению, такой механизм позволит семьям постепенно накапливать жилищный капитал. К моменту совершеннолетия детей у них уже будет собственная недвижимость.

ипотека
Госдума
ставки
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госучреждения в Европе подняли по тревоге из-за угроз на украинском языке
Осужденная на 27 лет за убийство Татарского Трепова дала интервью на ТВ
Саудовский принц предрек усиление Ирана, если Трамп не выполнит свои угрозы
Онколог перечислил обследования, которые важно проходить после 40 лет
«Неправильная» печь забрала четыре жизни в российском регионе
Страховщики назвали самую популярную схему мошенничества с каско
«Все за Россию»: бывший солдат ВСУ раскрыл правду о жителях Запорожья
Триумф «Августа», поцелуй Кологривого: как прошла кинопремия «Золотой орел»
На Западе раскрыли, как Россия «поможет» Европе процветать
Раскрыто число украинцев, приехавших в Россию с начала 2025 года
В Госдуме обсуждают новую формулу ипотеки
Синоптик назвал регионы России, в которые скоро придут аномальные морозы
Российский боец выжил при атаке БПЛА благодаря шеврону «Спаси и сохрани»
Обстрел сослуживцев, прорыв важного рубежа: новости СВО к утру 31 января
Назван самый доступный по стоимости витамин в России
Врач озвучил, сколько лет можно жить на Крайнем Севере
«Очередная нечестная попытка»: аналитик уличил США в искажении событий СВО
МВФ дал Украине последний шанс расплатиться с огромными долгами
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 января: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 января
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.