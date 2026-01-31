В Госдуме обсуждают новую формулу ипотеки Депутат Буцкая: ставку по семейной ипотеке могут увязать с количеством детей

Процентную ставку по льготной семейной ипотечной программе могут дифференцировать, увязав ее с количеством детей в семье, заявила ТАСС депутат Татьяна Буцкая. Она пояснила, что такая мера логична, поскольку с увеличением числа детей растет и потребность в более просторном жилье. В настоящее время ставка по семейной ипотеке фиксирована и составляет 6%.

Да, сейчас обсуждается дифференцированный подход к процентной ставке по семейной ипотеке. Очевидно, почему такой вопрос встал: многодетной семье нужно больше метров для жизни. В маленькой квартире тяжело жить многодетной семье, — сказала парламентарий.

Буцкая уточнила, что соответствующий законопроект еще не проходил через профильный комитет Госдумы. На данный момент дискуссия остается на уровне экспертных обсуждений.

Ранее член Общественной палаты Сергей Рыбальченко заявил, что гражданам России следует предоставить возможность приобретать жилье поэтапно, выкупая его квадратные метры частями. По его мнению, такой механизм позволит семьям постепенно накапливать жилищный капитал. К моменту совершеннолетия детей у них уже будет собственная недвижимость.