17 января 2026 в 10:07

В России предложили разрешить покупку жилья по одному квадратному метру

В ОП РФ предложили разрешить поэтапно выкупать жилье по квадратному метру

Россиянам следует предоставить возможность поэтапно выкупать квадратные метром, чтобы обзавестись жильем, сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Такой подход, по мнению собеседника, позволил бы семьям постепенно обеспечивать детей недвижимостью к моменту их совершеннолетия.

То есть растет ребенок, вы каждый год по какому-то количеству квадратных метров можете жилье приобретать. Таким образом, когда у молодого человека появляется семья, он уже имеет крышу над головой. Это такой механизм решения жилищной проблемы в новых условиях, — рассказал собеседник.

Ранее Минфин опроверг слухи о приостановке семейной ипотеки. В ведомстве заверили, что никаких ограничений для банков в выдаче кредитов нет, крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях.

До этого депутат Анатолий Аксаков заявил, что размер ставки по семейной ипотеке в России должен зависеть от количества детей. За первого ребенка она может составлять 10%, за двух — уже 6%, а с тремя и более — 4%, считает он.

