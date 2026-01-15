Минфин опроверг слухи о приостановке семейной ипотеки

Льготная программа семейной ипотеки продолжает работать без каких-либо ограничений для банков, сообщила пресс-служба Министерства финансов России. В ведомстве подчеркнули, что крупнейшие кредитные организации выдают займы на действующих условиях.

Льготная программа «Семейная ипотека» продолжает действовать. Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов нет. Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях, — сказано в сообщении.

В министерстве констатировали, что отдельные банки могут временно перенастраивать свои внутренние операционные процессы. Для получения актуальной информации по кредитованию гражданам рекомендуется обращаться непосредственно в интересующие их финансовые учреждения.

Ранее финансовый эксперт Татьяна Волкова заявила, что с 1 февраля 2026 года вступят в силу важные изменения в правилах программы семейной ипотеки. Основное нововведение запретит одной семье оформлять более одного льготного кредита по данной госпрограмме.

Прежде член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что нельзя увеличивать ставку по семейной ипотеке до 10% для семей с одним ребенком. Она отметила, что для стимуляции рождаемости можно ввести прогрессивную систему льгот.