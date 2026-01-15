Эксперт объяснила грядущие изменения в программе семейной ипотеки

С 1 февраля 2026 года вступают в силу важные изменения в правилах программы семейной ипотеки, рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с «Газетой.Ru». Основное нововведение запретит одной семье оформлять более одного льготного кредита по данной госпрограмме.

По словам специалиста, до этого супруги формально могли взять две льготные ипотеки — по одной на каждого из них. Это позволяло некоторым семьям использовать пониженную ставку повторно для решения разных финансовых задач, включая инвестиции или помощь родственникам.

Волкова заявила, что теперь супругов будут рассматривать как единого заемщика, а факт наличия уже оформленной ипотеки станет основанием для отказа в выдаче нового. Эксперт пояснила, что таким образом государство возвращает программе ее первоначальный смысл — помощь в приобретении основного жилья, а не финансирование нескольких объектов недвижимости.

Она отметила, что до конца января у граждан еще есть возможность оформить второй льготный кредит, использовать материнский капитал в качестве взноса или направить средства на иные жилищные цели. С февраля получить несколько льготных ипотек от государства станет невозможно.

Важно поторопиться, потому что окно возможностей закрывается, — заключила Волкова.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что нельзя увеличивать ставку по семейной ипотеке до 10% для семей с одним ребенком. Она отметила, что для стимуляции рождаемости можно ввести прогрессивную систему льгот.