В Госдуме оценили возможность увеличения ставок по семейной ипотеке Депутат Бессараб: нельзя увеличивать ставку до 10% для семей с одним ребенком

Нельзя увеличивать ставку по семейной ипотеке до 10% для семей с одним ребенком, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что для стимуляции рождаемости можно ввести прогрессивную систему льгот.

Если 6% начать с первого ребенка, то представляется логичным [установить] 4% — на второго, а 3% — на третьего. Мне кажется, с пятого ребенка семья вообще не должна выплачивать проценты по ипотеке. Государство в любом случае компенсирует эти льготы, — заявила Бессараб.

По словам депутата, установление нулевой ставки станет возможным при снижении основной ставки Центробанка. Она отметила, что при нынешней ключевой ставке обсуждать льготные условия сложно.

Ранее депутат Виталий Милонов рассказал, что предложение о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке заслуживает поддержки. По его словам, это даст многодетным семьям возможность снизить проценты по кредиту до минимальных значений.